Actualidade

O Benfica anunciou hoje ter acertado a venda do futebolista brasileiro Talisca ao Guangzhou Evergrande, tendo os chineses decidido pagar os 19,2 milhões de euros que faltavam para adquirirem o passe definitivo do jogador.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que o Guangzhou Evergrande exerceu o direito de opção para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Anderson Souza Conceição (Talisca) por um montante de 19.200.000 (dezanove milhões e duzentos mil euros), o qual estava consagrado no contrato de cedência temporária do referido atleta", pode ler-se na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD 'encarnada' revela ainda que, aos 19,2 milhões de euros, "acresce a quantia já recebida de 5,8 milhões de euros, acordada no contrato de cedência temporária do referido jogador".