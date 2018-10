Tancos

O presidente do PSD, Rui Rio, insistiu hoje no apelo para que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária concluam rapidamente a investigação sobre o caso de Tancos, para evitar maior desgaste ao país e às Forças Armadas.

Questionado se está satisfeito com as explicações do primeiro-ministro, que disse hoje não ter tido conhecimento do memorando sobre a recuperação do material furtado em Tancos, Rui Rio preferiu reiterar um pedido que já tinha feito no início de setembro de celeridade na investigação.

"O que precisávamos era que a investigação fosse célere e concluída rapidamente para que todos pudéssemos concluir se realmente o ex-ministro Azeredo Lopes sabia ou não sabia, se o primeiro-ministro sabia ou não sabia", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, à margem do jantar de abertura de uma iniciativa de formação política das Mulheres Social-Democratas, em Lisboa.