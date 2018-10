Actualidade

A Sporting SAD anunciou hoje um resultado líquido positivo de 16,1 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2018, com um volume de negócios trimestral de 50,2 ME.

Em comunicado, a SAD 'leonina' anunciou ainda um capital próprio positivo de 549 mil euros.

"A Sporting SAD fechou o primeiro trimestre da época desportiva de 2018/19 com um volume de negócios de 50,193 ME, situação esta suportada pela participação na fase de grupos da Liga Europa e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente de William Carvalho e Cristiano Piccini", pode ler-se.