A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou hoje que vai abrir um processo de averiguações face à entrada tardia dos adeptos afetos ao Sporting de Braga no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O dérbi minhoto entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga realizou-se hoje, em jogo da oitava jornada da I Liga, que terminou com um empate 1-1.

"Face ao ocorrido no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com a entrada tardia dos adeptos afetos ao SC Braga, a Liga Portugal vai abrir um processo de averiguações, na defesa do bom nome de todos os que querem verdadeiramente dignificar o futebol. Não permitiremos que forças externas ao terreno de jogo tentem denegrir o trabalho de quem está em pleno no futebol", pode ler-se no comunicado divulgado esta noite no ´site' da LPFP.