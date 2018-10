Actualidade

Um adepto do Vitória de Guimarães morreu na sexta-feira no estádio D. Afonso Henriques devido a uma paragem cardiorrespiratória, durante o jogo entre vimaranenses e Sporting de Braga, da oitava jornada da I Liga de futebol.

O treinador dos vitorianos, Luís Castro, exprimiu, no final do dérbi minhoto, as condolências à família do adepto vitoriano que morreu, e fonte do clube vimaranense revelou depois que o adepto em questão tinha 72 anos, era o sócio número 474 do Vitória e sofreu uma paragem cardiorrespiratória já perto do final da partida.

O jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga terminou com um empate (1-1), com Alexandre Guedes a marcar o golo vitoriano, aos 14 minutos, e Claudemir a marcar o golo bracarense, aos 18.