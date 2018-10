Actualidade

O número de mortos num acidente numa mina de carvão no norte da China subiu para 11 informou, na sexta-feira, a agência oficial Xinhua.

Uma semana depois do desastre, a operação de resgate prossegue, apesar de, até ao momento, ter sido encontrado apenas um mineiro com vida.

As autoridades continuam a remover as pedras e a tentar resgatar os dez mineiros que ainda se encontram presos no subsolo.