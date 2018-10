Actualidade

Quase 700.000 eleitores são hoje chamados a votarem para o parlamento do Gabão, na segunda volta das eleições, três semanas depois de o Partido Democrático do Gabão (PDG), no poder há 25 anos, ter reclamado a vitória.

Na eleição de 06 de outubro, dos 143 representantes no parlamento, o PDG, partido do Presidente da República Ali Bongo, ganhou quase metade dos lugares (74) nas duas câmaras.

Tal como nas eleições do início deste mês, o primeiro ato eleitoral após as presidenciais de há dois anos, marcadas por confrontações violentas que provocou mortos e pelas denúncias de fraude, o PDG apresenta-se a sufrágio, conjuntamente com outras nove forças políticas.