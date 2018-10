Actualidade

O "parlamento popular", designado Sibaya, escolhe hoje o novo primeiro-ministro de eSwatini, ex-Suazilândia, a última monarquia absolutista em África, em que o rei Mswati é o líder autocrático do país mais pequeno no continente e no hemisfério sul.

O monarca de eSwatini, que pode vetar as medidas aprovadas pelo parlamento com duas câmaras e nomeia o primeiro-ministro, demais membros do Governo, deputados e senadores e juízes, convidou o povo a ajudar a escolher o chefe do Governo, que substituirá Subusiso Barnabas Diamini, falecido em setembro, com 76 anos.

"No sábado, direi quem é a pessoa que será o primeiro-ministro, mas vou ouvir as vossas opiniões e a decisão será tomada com base no que disserem", disse Mswati, acrescentando que espera "contribuições" na Sibaya.