Actualidade

A coligação no poder na República Democrática do Congo (RDCongo), que hoje realiza um comício em Kinshasa, garantiu a credibilidade das máquinas de voto nas eleições de 23 de dezembro, refutando as acusações da oposição, de possibilidade de fraude eleitoral.

O coordenador do Comité de Estratégia do Frente Comum do Congo (FCC), Néhémie Mwilanya, garantiu, na sexta-feira, em conferência de imprensa, quebrando um silêncio da coligação de quase três meses, que "o modo de voto é legal e transparente".

O responsável da FCC assinalou que recebeu garantias da Comissão Eleitoral da RDCongo, o qua contraria as posições da oposição, que, na sexta-feira, realizou uma marcha em Kinshasa e nas principais cidades do país africano, em protesto contra a utilização anunciada das máquinas, de conceção sul-coreanas.