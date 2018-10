Actualidade

A Rússia, que está a reforçar a sua influência na Síria graças às vitórias militares do regime do Presidente Bashar al-Assad, "não pode substituir os Estados Unidos" no Médio Oriente, disse hoje secretário de Defesa norte-americano, Jim Mattis.

"O oportunismo da Rússia e a sua ânsia em ignorar as atividades criminosas de Al-Assad contra o seu próprio povo prova a sua falta de compromisso sincero com os princípios morais mais básicos", disse Mattis aos líderes árabes que participam no 'Manama Dialogue', uma conferência de segurança realizada anualmente no Bahrein.

"Hoje, quero que fique claro: a presença da Rússia na região não pode substituir o compromisso anterior, permanente e transparente dos Estados Unidos com o Médio Oriente. Um compromisso que eu reitero sem reservas", afirmou Mattis.