Khashoggi

Os suspeitos do assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi serão processados na Arábia Saudita, declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Riade, depois de a Turquia ter pedido a extradição dos alegados envolvidos no crime.

"Sobre a questão da extradição, estes indivíduos são cidadãos sauditas, foram detidos na Arábia Saudita, a investigação está a ser conduzida na Arábia Saudita e os suspeitos serão processados na Arábia Saudita", disse Adel al-Jubeir numa conferência sobre segurança em Manama, no Bahrein.

Jamal Khashoggi, jornalista e opositor saudita exilado nos Estados Unidos da América, que escrevia para o Washington Post, foi assassinado em 02 de outubro, durante uma deslocação ao consulado saudita em Istambul para tratar de documentação relativa ao seu casamento com uma cidadã turca.