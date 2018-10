Actualidade

A diretora do Museu de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, Emília Ferreira, defende que aquela entidade deve ter meios para ser "a casa dos artistas" plásticos, dando razão às críticas do grupo que entregou uma carta reivindicativa ao Governo.

"Os artistas têm razão. O Museu do Chiado não tem capacidade de apoiar a classe artística contemporânea", disse a responsável à Lusa, questionada numa entrevista à agência Lusa sobre aquela missiva que um grupo de 200 artistas entregou este mês ao primeiro-ministro, António Costa.

Na carta, os artistas lamentavam a falta de apoios nesta área, e o respetivo impacto negativo na vida dos artistas e na arte contemporânea portuguesa, criticando também aquele museu.