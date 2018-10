Actualidade

O projeto de ampliação do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, deve "avançar com urgência", defendeu hoje a diretora da instituição, Emília Ferreira, que continua a lutar com constrangimentos de espaço para as exposições e reservas.

Em entrevista à agência Lusa, a propósito do ponto da situação do projeto de ampliação, que tem vindo a ser concretizado faseadamente desde 2015, a nova diretora disse que o espaço disponível no Convento de São Francisco "é o dobro do atual, mas não tem condições" para ser usado.

"Estamos em fase de levantamento dos espaços, em diálogo com a tutela [Ministério da Cultura] para calendarizar os procedimentos e a procurar mecenas que apoiem", indicou, acrescentando que o Comando Metropolitano PSP que ali detinha instalações, ainda não saiu completamente do edifício.