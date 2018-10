Actualidade

O papa Francisco nomeou hoje o padre Rui Valério como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança portuguesas, divulgou o Patriarcado de Lisboa em comunicado.

A ordenação do novo bispo português está agendada para 25 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos, juntamente com a ordenação do cónego Daniel Batalha Henriques, que foi nomeado pelo papa Francisco como novo bispo auxiliar de Lisboa no passado dia 13 de outubro.

Rui Valério sucede na diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança a Manuel Linda, atual bispo do Porto.