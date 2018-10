Actualidade

A Universidade Agostinho Neto, em Angola, tem problemas "sérios" ao nível das infraestruturas e a falta de quadros docentes pode colocar em risco a abertura de vagas em 2019, disse hoje o seu reitor.

"Faltam docentes nos cursos de matemáticas e física. E o curso de Engenharia de Petróleo está em risco de não abrir vagas no próximo ano", adiantou Pedro Magalhães durante um debate em Macau, no âmbito da 1.ª edição do Fórum dos Reitores das Instituições do Ensino Superior da China e dos Países da Língua Portuguesa.

O responsável da maior e mais antiga universidade angolana afirmou que "existem problemas sérios com as infraestruturas", lembrando que "a Faculdade de Medicina nunca teve instalações próprias" e que "o campus [universitário] ainda está por concluir".