O presidente do Partido Popular espanhol, Pablo Casado, declarou hoje oficialmente o apoio ao eurodeputado alemão Manfred Weber para ser o candidato do PPE (Partido Popular Europeu) à presidência da Comissão Europeia.

"Vai ser um grande candidato e um grande presidente da Comissão Europeia", disse Casado a Weber no início de uma reunião de eurodeputados conservadores espanhóis em Sevilha, no sul de Espanha.

De seguida, acrescentou que o atual presidente do grupo Popular Europeu terá o apoio do PP espanhol na candidatura do PPE à Comissão Europeia, à qual concorre também o antigo primeiro-ministro da Finlândia Alexandre Stubb.