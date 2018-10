Actualidade

Um veículo ligeiro despistou-se hoje junto ao nó de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, durante uma perseguição policial, da qual resultaram quatro feridos ligeiros, dois deles polícias, que começou quando o condutor fugiu de uma operação de rotina.

De acordo com o oficial de dia da PSP do Porto, o acidente rodoviário aconteceu pelas 12 horas quando o condutor que fugia da viatura da polícia se despistou, provocando ferimentos ligeiros em dois ocupantes e em dois polícias.

"A perseguição começou porque o condutor do veículo não acatou a ordem de paragem dada pelos agentes nas imediações do bairro do Aleixo", precisou o responsável à Lusa.