O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI Europe, na sigla em inglês), contestou a queixa enviada a Bruxelas, pelas associações IATA e A4E, sobre excessivas taxas aeroportuárias pagas em Lisboa, considerando-a "falsa" e sem fundamento.

Em causa, está uma queixa enviada à Comissão Europeia, em 04 de outubro, pelas associações Airlines for Europe (A4E) e International Air Transport Association (IATA), na sequência do contrato de concessão da ANA - Aeroportos de Portugal aos franceses da Vinci.

Na reclamação, noticiada pelo jornal Expresso, as associações denunciam que as companhias aéreas e os passageiros em Portugal têm pagado, pelo menos, mais 30% em taxas do que deveriam, o que aumenta os custos das viagens e enfraquece a competitividade da economia portuguesa.