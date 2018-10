Actualidade

O Presidente norte-americano denunciou hoje o clima de "ódio" vivido atualmente nos Estados Unidos (EUA), após um tiroteio registado este sábado numa sinagoga em Pittsburgh, Pensilvânia, onde um atirador matou várias pessoas antes de se render às autoridades.

"É uma coisa terrível o que está a acontecer com o ódio no nosso país", afirmou Donald Trump, que falava à comunicação social antes de viajar para um encontro com agricultores em Indianapolis.

A violência "tem de parar", prosseguiu o governante norte-americano.