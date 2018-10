Actualidade

O Benfica sofreu hoje a sua primeira derrota no campeonato, ao perder por 2-0 na visita ao Belenenses, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, deixando o Sporting de Braga sozinho na frente.

Depois de Salvio ter desperdiçado uma grande penalidade favorável aos 'encarnados' aos 32 minutos, Eduardo inaugurou o marcador no Estádio Nacional aos 36, também de penálti, e Keita fez o 2-0, aos 42, na segunda vitória do Belenenses, primeira em casa e depois de seis jornadas sem ganhar.

Quatro dias após a derrota com o Ajax (1-0), na Liga dos Campeões, o Benfica escorregou para o segundo lugar, com 17 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, que empatou com o Vitória de Guimarães na sexta-feira (0-0).