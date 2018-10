Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou hoje "veementemente" o tiroteio numa sinagoga, em Pittsburgh, manifestando-se "profundamente chocado" com o que considerou uma "lembrança dolorosa" do "contínuo antissemitismo".

A posição de António Guterres foi divulgada num comunicado assinado pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric, e no qual o secretário-geral das Nações Unidas exprime "profundas condolências" às famílias das vítimas.

"O tiroteio de Pittsburgh é uma dolorosa lembrança do contínuo antissemitismo. Judeus em todo o mundo continuam a ser atacados por nenhuma outra razão que não a sua identidade. Antissemitismo é uma ameaça aos valores democráticos e à paz e não deve ter lugar no século XXI", é referido no comunicado.