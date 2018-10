Montijo

As empresas portuguesas de construção aguardam com expectativa o arranque em 2019 do aeroporto do Montijo, assegurando ter capacidade de resposta, apesar da atual escassez de trabalhadores, mas alertando para a importância do cumprimento do Código dos Contratos Públicos.

"Esta é uma obra emblemática. É das grandes obras que o país vai ter, junto com a ponte Vasco da Gama, [a barragem d']o Alqueva ou o Metro do Porto. É uma obra que para o país tem um significado especial e o que nós queremos é que avance rapidamente, para ficarmos mais próximos daquilo que se passa a nível da estratégia europeia", afirmou o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) em entrevista à agência Lusa.

Segundo Manuel Reis Campos, "não sendo uma obra que vai ser financiada pelo Orçamento do Estado [em grande parte serão fundos comunitários]", a construção do aeroporto do Montijo "vai colmatar uma grande brecha no setor", no qual o investimento público está atualmente "em níveis de há 30 anos".