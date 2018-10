Eleições/Brasil

Milhares de eleitores brasileiros vão escolher catorze governadores regionais na segunda volta das eleições do país neste domingo.

Haverá segunda volta nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minais Gerais, Rio Grande do Sul, Rondónia, Roraima, Sergipe, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe.

Mudanças de última hora marcaram as eleições para os governos dos estados mais populosos do Brasil - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.