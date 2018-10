Actualidade

O português Tiago Monteiro terminou hoje na 11.ª posição a terceira corrida do fim de semana no Japão da Taça do Mundo de Carros de Turismo, a WTCR, ficando a uma posição de pontuar no regresso à competição após mais de um ano de ausência.

O piloto português tinha sido 15.º na primeira corrida da prova japonesa, no sábado. Hoje voltou a repetir o mesmo resultado na segunda, ganha pelo britânico Rob Huff (VW).

Na derradeira corrida do fim de semana, Monteiro mostrou-se mais à vontade aos comandos do Honda Civic e subiu de 15.º ao 11.º lugar final neste regresso após 415 dias de ausência da competição devido a um acidente sofrido em setembro do ano passado, numa sessão de testes em Barcelona.