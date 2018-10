Actualidade

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) venceu hoje o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, numa prova que o campeão Marc Márquez teve de abandonar depois de ser abalroado pelo francês Johann Zarco (Yamaha).

Viñales atacou a liderança do italiano Andrea Dovizioso (Ducati) já depois do incidente de Márquez para não mais ceder o comando da corrida, terminando com 40.51,081 minutos.

Foi a primeira vitória da Yamaha este ano, a primeira desde o GP da Holanda de 2017, há 26 corridas, e surge na 17.ª prova da temporada, já com o título entregue desde a ronda anterior a Marc Márquez.