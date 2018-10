Actualidade

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) deu hoje a primeira vitória do ano à Yamaha no Mundial de MotoGP, 26 corridas depois da última conquista no GP da Holanda do ano passado.

O espanhol venceu o GP da Austrália, em Phillip Island, marcado pelo incidente entre o francês Johann Zarco e o espanhol Marc Márquez, que ficou com a sua Honda bastante danificada depois de ter sido abalroado pela Yamaha do piloto gaulês.

"Apanhei o cone de ar do Márquez e não consegui travar a tempo. Felizmente fiquei na relva enquanto fui deslizando pelo chão, o que me ajudou a proteger o corpo", explicou Zarco. Márquez também considerou que foi "um incidente de corrida" e afastou qualquer possibilidade de fazer queixa de Johann Zarco. "Sinto-me com sorte pois fiquei muito perto de cair. O mais importante é que estamos os dois bem", sublinhou o piloto da Honda, que se sagrou pentacampeão de MotoGP na ronda anterior, no Japão.