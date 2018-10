Actualidade

O aumento das taxas de juro pelos bancos centrais implica, para países como Angola e Moçambique, uma dívida mais cara, inflação mais alta e dificuldades acrescidas no acesso aos mercados financeiros internacionais, dizem os analistas.

"A subida das taxas de juro nos Estados Unidos e a valorização do dólar vão reduzir a atratividade dos ativos em Angola e Moçambique, aumentando assim as pressões de desvalorização do kwanza e do metical", disse à Lusa a analista Tettey Addy.

A opinião desta analista, que na consultora Fitch Solutions acompanha as economias destes dois países lusófonos, evidencia os perigos que os dois países enfrentam com o aumento das taxas de juro do banco central norte-americano (Fed), que deverá aumentar o preço do dinheiro para 2,5% ainda este ano e depois para 3% em 2019 e 3,5% em 2020, de acordo com as previsões dos analistas.