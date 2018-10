Actualidade

O primeiro-ministro destituído do Sri Lanka, Ranil Wickremasinghe, recusou-se hoje a abandonar a sua residência oficial, após ser destituído pelo Presidente Maithripala Sirisena, que também suspendeu as funções do Parlmento cingalês.

Sirisena informou Wickremesinghe, na sexta-feira, de que seria substituído pelo antigo ex-Presidente Mahinda Rajapaksa.

O Presidente do Sri Lanka suspendeu, no sábado, o parlamento até 16 de novembro, apesar de o primeiro-ministro que demitiu afirmar ter o apoio da maioria.