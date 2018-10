Actualidade

O papa Francisco pediu hoje perdão aos jovens, em nome dos adultos, por muitas vezes não os ouvirem, ao encerrar o Sínodo sobre os jovens, que se realizou este mês, com uma missa na Basílica de São Pedro.

"Gostaria de dizer aos jovens em nome de todos nós, adultos: desculpem-nos, se muitas vezes não os ouvimos. Se, em vez de abrir o vosso coração, tenhamos enchido os ouvidos. Como Igreja de Jesus, desejamos escutá-los com amor", declarou Francisco na sua homilia.

Diante dos bispos que participaram no Sínodo e os 34 jovens convidados a contribuir com as suas ideias, o papa refletiu sobre os três passos que a igreja deve tomar para ajudar no caminho da fé, que são "escutar, aproximar e testemunhar".