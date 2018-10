Actualidade

O papa Francisco disse hoje que o tiroteio ocorrido no sábado numa sinagoga na cidade norte-americana de Pittsburgh, que fez 11 mortos, foi um "ato desumano de violência".

"Expresso a minha proximidade com a cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e em particular com a comunidade judaica, atingida ontem [sábado] por um terrível atentado numa sinagoga", declarou o pontífice, diante dos fiéis concentrados na Praça de São Pedro, no Vaticano, para assistir à recitação da oração do Angelus.

"Estamos todos realmente feridos por este ato desumano de violência", frisou Jorge Bergoglio.