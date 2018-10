Khashoggi

A Arábia Saudita prometeu uma investigação "completa" sobre o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, disse hoje o secretário da Defesa norte-americano, Jim Mattis, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel al-Jubeir, no Bahrein.

"Conversamos (...) sobre a necessidade de transparência e uma investigação completa", disse Mattis após deixar Manama, onde advertiu que este assassínio atribuído às autoridades sauditas coloca em risco a estabilidade da região.

Mattis e Al-Jubeir estiveram no Bahrein a participar num fórum de segurança internacional.