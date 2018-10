Brasil/Eleições

Rio de Janeiro, 28 out (Lusa) O candidato do Partido Social Liberal (PSL) à Presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, votou hoje às 09:17 (horário local/12:17 em Lisboa) na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na região oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal de notícias G1, as medidas de segurança no local foram reforçadas com barreiras e uma maior presença da polícia do exército. As polícias militar e federal também trabalharam na operação de segurança do candidato do PSL.

Uma hora antes do início da votação, o local foi objeto de uma inspeção para prevenir bombas ou outros explosivos, em que foram usados vários equipamentos e cães pisteiros.