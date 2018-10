Eleições/Brasil

O Presidente do Brasil, Michel Temer, votou hoje de manhã em São Paulo e, em breves declarações aos jornalistas, apelou à união do povo brasileiro após a segunda volta das eleições presidenciais que decorrem este domingo naquele país.

Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileira, numa disputa entre a extrema-direita, com Jair Bolsonaro e a esquerda, com Fernando Haddad.

Após ter exercido o seu direito de voto na zona oeste de São Paulo, Michel Temer afirmou aos jornalistas estar "pronto" para iniciar o período de transição e os contactos com a equipa do seu sucessor, que assumirá a liderança do Brasil a 01 de janeiro.