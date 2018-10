Actualidade

O novo Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Nunes da Fonseca, alertou hoje que "urge implementar dinâmicas de atração e retenção" de voluntários e operacionais para "inverter a presente tendência" de diminuição de efetivos.

"Urge implementar dinâmicas de atração e retenção de militares nos regimes de contrato e voluntariado, de modo a inverter a presente tendência de diminuição progressiva de efetivos", defendeu, em Guimarães, Nunes da Fonseca, na sua primeira intervenção pública na cerimónia militar que assinalou o fecho das celebrações do Dia do Exército, no Campo de S. Mamede, em Guimarães.

O novo responsável pelo Exército, que discursava frente ao novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, referiu que "ainda no quadro motivacional, e relativamente aos restantes militares do Exército, será identicamente importante refletir e aplicar racionais que melhor correspondam à realidade atual, em termos de admissões e de perspetivas de carreira".