Actualidade

O deputado do PPM na Assembleia Legislativa dos Açores, Paulo Estêvão, mostrou-se hoje disponível para integrar uma "plataforma" de centro-direita na região que promova uma mudança política e retire o PS do poder em 2020.

"Considero que é fundamental que as forças políticas de centro-direita, nomeadamente o PSD, CDS e PPM, consigam criar uma plataforma, juntamente com muita gente da sociedade civil, que está disponível para promover uma mudança política", disse o parlamentar.

Paulo Estêvão falava em Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel, e comentava a intervenção do novo presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, que hoje encerrou o XXIII congresso regional social-democrata.