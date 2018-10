Actualidade

O FC Porto voltou hoje à liderança da I Liga portuguesa de futebol, em igualdade com o Sporting de Braga, ao derrotar em casa o Feirense, por 2-0, em jogo da oitvava jornada.

No Estádio do Dragão, no Porto, Felipe fez o primeiro para os 'azuis e brancos', 22 minutos, num lance em que o videoárbitro validou a posição do central brasileiro, enquanto o maliano Marega fez o segundo, aos 80, permitindo ao FC Porto capitalizar o empate do Sporting de Braga com o Vitória de Guimarães (1-1) e a derrota do Benfica com o Belenenses (2-0).

Depois da derrota com o Benfica na ronda anterior (1-0), o campeão nacional passou para a frente do campeonato, com 18 pontos, tantos quantos o Sporting de Braga e mais um do que de Benfica e Rio Ave.