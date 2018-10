Brasil/Eleições

O Comité Central do PCP expressou hoje solidariedade "para com os comunistas e outras forças democráticas que no Brasil lutam em defesa da democracia", no dia em que se realiza a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.

Esta posição foi transmitida pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que não se referiu expressamente a nenhum dos dois candidatos que disputam esta segunda volta, Jair Bolsonaro, atualmente filiado no Partido Social Liberal (PSL), e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em conferência de imprensa, na sede nacional do PCP, em Lisboa, Jerónimo de Sousa advertiu para "o crescimento e mesmo a chegada ao poder da extrema-direita e fascistas em alguns países" e defendeu "a importância da luta dos comunistas e de outros democratas contra essa real ameaça".