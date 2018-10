Brasil/Eleições

As sondagens hoje divulgadas após o fecho das urnas nos principais estados brasileiros apontam para a vitória dos candidatos a governador que têm demonstrado apoio a Jair Bolsonaro.

O candidato Wilson Witzel lidera as sondagens às bocas das urnas para governador do estado do Rio de Janeiro, com 55% dos votos válidos, deixando o ex-prefeito Eduardo Paes com 45% das intenções de voto.

Também o ex-prefeito de São Paulo João Doria, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), leva vantagem sobre o atual governador de São Paulo, Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro(PSB), obtendo 52 % dos votos válidos, contra 48% do adversário, ainda de acordo com a sondagem de boca de urna.