Jair Bolsonaro foi hoje eleito Presidente da República Federativa do Brasil, um admirador confesso da ditadura brasileira e conhecido pelas suas polémicas posições populistas, racistas e misóginas.

Com a proibição da candidatura do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que teve o registo eleitoral negado no final de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o antigo capitão do Exército reformado, 63 anos, conseguiu destacar-se e assumiu a liderança das intenções de voto, mas foi o esfaqueamento que sofreu, durante um ato de campanha em Minas Gerais, que lhe consolidou o protagonismo, quer no Brasil, quer internacionalmente.

Nas primeiras sondagens realizadas logo após o ataque, o candidato de extrema-direita atingiu 30% das intenções de voto, com um aumento de quatro pontos percentuais em relação ao resultado anterior.