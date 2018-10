Brasil/Eleições

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro (PSL), eleito hoje Presidente do Brasil, soma mais 11 milhões de votos do que o candidato do PT, Fernando Haddad, quando estão 96,27% das secções de voto apuradas.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que começaram a ser divulgados às 19:00 locais (22:00 em Lisboa), Jair Bolsonaro soma 56.188.851 votos (55,49%), contra os 45.066.535 votos (44,51%) de Fernando Haddad (PT, esquerda).

Com estes resultados, Jair Bolsonaro sucede a Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.