Brasil/Eleições

O candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda) Fernando Haddad afirmou hoje que os mais de 45 milhões de eleitores que votaram na sua candidatura presidencial, derrotada nas urnas, "têm outro projeto de Brasil na cabeça" e apelou à "coragem" do povo nos próximos quatro anos.

Fernando Haddad falava em São Paulo, minutos depois de Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita (PSL), ter feito o discurso da vitória, como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, eleito este domingo na segunda volta da eleição presidencial, com mais 11 milhões de votos que o candidato do PT.

"Talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da cidadania do que agora. Eu coloco a minha vida à disposição deste país, tenho a certeza que falo por milhões de pessoas", afirmou Haddad, numa intervenção de cerca de oito minutos, durante a qual nunca se referiu Jair Bolsonaro.