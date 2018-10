Brasil/Eleições

O ambiente é de festa na capital brasileira, Brasília, onde várias famílias envergam as cores do País, com muitas expectativas colocadas em Bolsonaro, o 38° Presidente do Brasil.

Logo após o anúncio oficial da vitória de Jair Bolsonaro, os brasilienses lotaram a esplanada dos Ministérios, local onde nos próximos quatro anos o recém-eleito Presidente governará o país, obrigando ao encerramento das vias de acesso ao local e a uma forte presença policial.

Apesar da vitória ser da extrema-direita, o Partido dos Trabalhadores (PT) não ficou de fora dos festejos, tendo sido levantado um insuflável gigante com a figura de Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário.