A Guiné Equatorial desceu duas posições para 48º lugar no Índice Ibrahim de Governação Africano 2018, acentuando a deterioração já registada nos anos anteriores, segundo o relatório divulgado hoje.

O país somou 30,9 pontos numa escala de 100, contra 36,8 pontos no ano passado, afundando-se no grupo dos 10 países com pior classificação onde também está Angola.

O documento indica que houve o país continua a mostrar uma deterioração acentuada, tendo registado declínios desde o ano passado das categorias de Desenvolvimento Económico Sustentável e de Desenvolvimento Humano, onde tem registado progressos.