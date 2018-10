Brasil/Eleições

O presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul, Francisco Assis, lamentou a eleição de Jair Bolsonaro, considerando que a significa "um grande retrocesso na vida política brasileira".

"Lamento muito este resultado, é o meu ponto de vista. Julgo que o Brasil elegeu um péssimo Presidente da República", disse Francisco Assis à Lusa.

"O Brasil acaba de eleger para a Presidência da República um extremistas de direita com um discurso racista, misógino, de apelo constante à violência, um homem que passou a sua vida a enaltecer a ditadura militar", acrescentou o eurodeputado do Partido Socialista (PS).