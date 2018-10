Brasil/Eleições

A senadora Fátima Bezerra, apoiantes do ex-presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi hoje eleita governadora do estado do Rio Grande do Sul e será a única mulher a assumir este cargo nos 27 governos resgionais do Brasil.

Bezerra, apoiada pelo candidato do PT à presidência, venceu a disputa na segunda volta, com 57,5% dos votos face aos 42,55% do seu rival Carlos Eduardo, quando estavam contados 92,08& dos votos.

Com a vitória de Bezerra, a esquerda e principalmente o PT, confirmou a sua hegemonia no nordeste do Brasil, a região mais pobre do país e que mais beneficiou das políticas sociais de Lula, que retiraram 30 milhões de pessoas da pobreza.