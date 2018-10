Brasil/Eleições

Centenas de pessoas reuniram-se na Avenida Paulista na noite de domingo para comemorar a eleição de Jair Bolsonaro, que será o novo presidente do país em janeiro.

Vestindo camisolas da seleção brasileira de futebol, enrolados na bandeira do país, os eleitores do novo Presidente gritavam a todo instante "fora PT" referindo-se ao candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT) e também para mostrar a euforia com a Vitória de Bolsonaro a quem chamam de "mito".

A festa que se assemelha as comemorações que os brasileiros fazem quando a equipa de futebol do país vence campeonatos mundiais também contava com fogos de artifício e buzinas de carros que transitavam perto desta avenida Paulista, um ponto de encontro icónico de São Paulo, a maior cidade do Brasil.