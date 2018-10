Brasil/Eleições

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, felicitou hoje Jair Bolsonaro pela sua vitória nas eleições presidenciais do Brasil, este domingo, e apelou à retoma das "relações diplomáticas de respeito e harmonia" entre os dois países vizinhos.

Numa mensagem divulgada hoje na sua página na plataforma Twitter, o Presidente da Venezuela, "em nome do Governo e do povo venezuelanos", felicitou "o povo da República Federativa do Brasil pela celebração cívica da segunda volta eleitoral realizada no domingo, na qual foi eleito o candidato Jair Bolsonaro como Presidente deste país sul-americano".

"O Governo Bolivariano aproveita a ocasião para exortar o novo Presidente eleito do Brasil a retomar, como países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional, pelo bem-estar dos nossos povos", declarou Maduro.