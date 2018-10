Actualidade

As autoridades indonésias informaram hoje que o avião da companhia aérea Lion Air caiu no Mar de Java, com 188 pessoas a bordo, 13 minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta.

"O acidente foi confirmado", disse o porta-voz das equipas de emergência, Yusuf Latif, num momento em que decorrem operações de busca e salvamento.

O avião seguia da capital indonésia para Pangkal Pinang, na ilha de Samatra, num voo que tinha uma duração prevista de uma hora.