Brasil/Eleições

Apoiantes de Jair Messias Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil no domingo, disseram à Lusa que esta vitória deverá garantir um país mais seguro, mas sem que isso obrigue o Governo a mobilizar o Exército para patrulhar as ruas.

A necessidade de melhorar a segurança pública e o reforço da atuação do Exército e das forças policiais foram bandeiras de campanha do candidato que defendeu uma política liberal sobre a regulamentação do porte de armas, bem como novas leis para evitar a punição de polícias que dispararem em suspeitos no exercício da função.

Em São Paulo, Kaio Câmera Guerreiro, desempregado de 21 anos, afirmou esperar que Bolsonaro possa dar mais poder à polícia para combater a violência.