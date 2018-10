Actualidade

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas no Afeganistão na sequência de um atentado suicida onde se reúne a Comissão Eleitoral Independente (CEI) em Cabul, capital do país, informaram as autoridades.

"A explosão aconteceu a 20 metros dos carros dos funcionários da CEI", disse à agência France-Presse (AFP) o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid.

O ataque ainda não foi reivindicado.